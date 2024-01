Mit Messer auf 16-Jährigen eingestochen: Festnahme

Hamburg (dpa/lno). Nach dem Überfall auf einen 16-Jährigen im Dezember in Hamburg-Lohbrügge ist nun ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kannten sich die beiden Jugendlichen flüchtig. Der Ältere habe den Jüngeren am 6. Dezember unter einem Vorwand in die Boberger Niederungen gelockt. Dort habe der 17-Jährige das Opfer angegriffen und bei einer Rangelei mit einem Messer im Gesicht, am Hals und an den Händen schwer verletzt.

Der 16-Jährige konnte nach Polizeiangaben flüchten. Er bat Anwohner in einem nahen Wohngebiet, die Polizei zu verständigen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige wurde nach intensiven Ermittlungen am Mittwochabend in Hamburg-Horn festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

