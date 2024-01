Falsche Handwerker erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Nienborstel (dpa/lno). Zwei angebliche Handwerker haben in Nienborstel im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine 59 Jahre alte Frau bestohlen. Dabei erbeuteten sie nach Angaben der Polizei einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Unbekannten hätten sich als Handwerker ausgegeben und angeboten, einen Schaden am Dach des Hauses zu reparieren, der ihnen angeblich von außen aufgefallen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Während die 59-Jährige mit einem der vermeintlichen Handwerker nach oben gegangen sei, habe der andere Mann am Mittwoch die Räume des Wohnhauses durchsucht. Mit ihrer Beute entkamen die Trickdiebe in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei warnt davor, unangemeldete und nicht selbst beauftragte Handwerker in die Wohnung zu lassen.

