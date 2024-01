Verkehr 30-Jährige bei Unfall in Husum lebensgefährlich verletzt

Husum (dpa/lno). Eine 30 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Husum im Kreis Nordfriesland lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe am Donnerstag etwas aus dem Kofferraum ihres am Straßenrand stehenden Autos holen wollen, teilte die Polizei mit. Die 25 Jahre alte Fahrerin eines Autos habe das zu spät bemerkt und sei ungebremst auf den stehenden Wagen aufgefahren.

Die 30-Jährige wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.

