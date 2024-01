Hansemuseum zeigt Ausstellung zur Geschichte der Navigation

Lübeck (dpa/lno). Dem Thema Navigation widmet das Europäische Hansemuseum in Lübeck seine erste große Ausstellung 2024. Die Schau „Von hier nach dort“ biete Einblicke in historische und aktuelle Navigationstechniken, die auch eng mit der Geschichte des Hansehandels verbunden seien, sagte die Geschäftsführerin des Museums, Felicia Sternfeld, am Donnerstag. Die Ausstellung sei besonders für Familien mit Kindern konzipiert und biete zahlreiche Mitmachstationen zum Ausprobieren verschiedener Navigationstechniken an. Eröffnet wird die Schau am 18. Februar; sie ist bis zum 1. September zu sehen.

„Die Ausstellung berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern beim Lernen und bietet zahlreiche Möglichkeiten, durch Ausprobieren zu lernen“, sagte Frida Santelmann vom Team des Hansemuseums. Die Schau zeigt die Geschichte und die Techniken der Navigation vom Mittelalter bis heute.

Im zurückliegenden Jahr 2023 besuchten rund 122.000 Menschen das Museum. Das sei die höchste Besucherzahl seit Eröffnung des Hauses im Jahr 2015, sagte Sternfeld. Rund 42 Prozent der Besucher seien jünger als 32 Jahre gewesen. „Darauf sind wir besonders stolz“, sagte Sternfeld.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg