Frau mit Messerstichen getötet: Landgericht verkündet Urteil

Kiel (dpa/lno). In einem Prozess vor dem Landgericht Kiel steht seit September ein 60-jähriger Mann wegen des gewaltsamen Todes seiner Ex-Frau vor Gericht. Am Donnerstag (14.00 Uhr) will die Kammer nun das Urteil verkünden. Laut Anklage soll der Mann seine 42 Jahre alte Ex-Frau, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, mit 54 Messerstichen getötet haben. Die Tat geschah vor knapp einem Jahr.

Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb 13 Jahre Haft wegen Totschlags für den Angeklagten. Der in Syrien geborene Deutsche hatte die Tat zu Prozessbeginn über seinen Anwalt bestritten. Seine Verteidigung fordert einen Freispruch.

