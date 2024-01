Trauerfeier für Günther Fielmann im Plöner Schloss

Plön. Für den Anfang des Jahres gestorbenen Brillen-Unternehmer Günther Fielmann richtet das Unternehmen am Freitag (12.00 Uhr) eine Trauerfeier für geladene Gäste im Schloss Plön aus. Zu der geschlossenen Veranstaltung würden rund 400 bis 500 geladene Gäste erwartet, sagte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dazu zählen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (beide CDU).

Neben einem Vertreter des Fielmann-Vorstands will auch Günther auf der Trauerfeier sprechen. Unter den Ehrengästen werden neben Familienangehörigen, Freunden und Wegbegleitern auch Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kirche, Wissenschaft und Kultur erwartet. Auf der Gästeliste stehen rund 250 langjährige Mitarbeitende des Familienunternehmens, die besonders eng mit dem Gründer zusammengearbeitet hätten.

Das Unternehmen lädt darüber hinaus Interessierte am Freitag (12.00 Uhr) ein, Abschied vom Unternehmensgründer zu nehmen. In einem großen beheizten Festzelt vor dem Schloss können diese mit Panoramablick auf den See eine Live-Übertragung der Trauerfeier aus dem Rittersaal verfolgen. Es soll Kaffee und Kuchen geben. Bereits ab 10.30 Uhr ist die Kapelle des Schlosses für die Öffentlichkeit geöffnet. Es liegen Kondolenzbücher aus. In der Nähe des Veranstaltungsortes gibt es den Angaben zufolge nur begrenzt Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz Ölmühle und dem Ascheberger Parkplatz.

Separat von der Trauerfeier ist ein Trauergottesdienst im engsten Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant.

Für Freitag ordnete Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) Halbmastbeflaggung der Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes an. Fielmann war Ehrenbürger des nördlichsten Bundeslandes. Er war nach Unternehmensangaben am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein gestorben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg