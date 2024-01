Die Flaggen der Grünen Woche wehen vor der Eröffnung der Messe am Eingang zum Messegelände.

Leitmesse Grüne Woche in Berlin ohne Schleswig-Holstein-Stand

Kiel (dpa/lno). Wie schon im Vorjahr wird das Bundesland Schleswig-Holstein nicht auf der am Freitag beginnenden Agrarmesse Grüne Woche in Berlin vertreten sein. „Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat sich die Landesregierung darauf verständigt, dass Schleswig-Holstein auf einen eigenen Hallenauftritt verzichtet“, sagt eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Kiel.

Vielmehr sollten die Haushaltsmittel im Land verbleiben „und dazu verwendet werden, Verbraucherinnen und Verbraucher noch stärker über die Bedeutung von Regionalität zu informieren und den Absatz heimischer Lebensmittel zu fördern“, hieß es weiter. Um als Land sichtbar zu sein, richte das Ministerium aber eine Begleitveranstaltung in der Landesvertretung aus.

Prüfungen hätten ergeben, dass die Neukonzeption des Hallenauftritts das Land über eine Million Euro kosten würde, sagt die Sprecherin. Beim bisher letzten Auftritt 2020 seien es rund 400 000 Euro gewesen - 2021 gab es die Grüne Woche wegen der Corona-Pandemie nur online, 2022 fiel sie aus. „Die Entscheidung, ob es in Zukunft wieder einen Hallenauftritt auf der Grünen Woche geben wird, hängt von den verfügbaren Ressourcen ab. Derzeit stehen keine Haushaltsmittel dafür zur Verfügung.“

„Ich bin sehr traurig, dass ausgerechnet mein Heimat-Bundesland als starker Standort der Agrar- und Ernährungswirtschaft schon das zweite Mal hintereinander auf der Grünen Woche fehlt“, sagt Christian von Boetticher, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Er war von 2005 bis 2009 CDU-Landwirtschaftsminister in Kiel. Am Geld könne es eigentlich nicht liegen, denn auch Schleswig-Holstein verfüge über Rekordeinnahmen, sagt von Boetticher. „Wir hoffen, dass die Schwerpunktsetzung der Regierung eine Teilnahme bald wieder zulässt.“

Der Verzicht auf einen Auftritt des Landes sei „schade, denn bei diesem großen Schaufenster sollte Schleswig-Holstein eigentlich zu sehen sein“, sagt Stephan Gersteuer, der Generalsekretär des Bauernverbandes Schleswig-Holstein. Aber die Ernährungswirtschaft habe zuletzt immer weniger Interesse gezeigt, sich dort zu präsentieren. Der Bauernverband werde aber zu Gesprächen zur Grünen Woche reisen.

Die Grüne Woche ist die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Von diesem Freitag an werden 1400 Aussteller aus 61 Ländern ihre Produkte in Berlin präsentieren - bis zum 28. Januar.

