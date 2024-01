Lübeck Böllerwurf auf Einsatzkräfte an Silvester: Zeugen gesucht

Lübeck (dpa/lno). Nach gezielten Würfen von Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte bei einem Brand in der Silvesternacht in Lübeck sucht die Polizei nach Zeugen. Während der Löscharbeiten hätten sich zahlreiche Menschen auf der Straße befunden, um das neue Jahr zu begrüßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus der Menge heraus seien wiederholt Raketen und Böller auf die eingesetzten Kräfte und die Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr geworfen worden. Eine starke Polizeipräsenz habe schließlich ermöglicht, dass die Beamten mit der Spurensicherung fortfahren konnten.

Nach Abschluss der Brandermittlungen gegen 01.30 Uhr wollten Polizisten zurück zu ihrem zivilen Wagen gehen. Etwa einen Meter neben ihnen detonierte den Angaben zufolge ein Feuerwerkskörper. Einer der Beamten sei durch den Funkenflug an der Augenbraue getroffen worden und habe ein mehrtägiges Knalltrauma erlitten. Bislang habe die Tat trotz intensiver Ermittlungen nicht aufgeklärt werden können.

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, weil der Balkon eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil St. Gertrud in der Nacht zum 1. Januar in Brand geraten war. Ursache war nach bisherigen Ermittlungen ein „unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern“. Die Höhe des Schadens wird auf rund 500 Euro geschätzt.

