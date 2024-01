Erneut leichter Rückgang bei den Geburten in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Die Zahl der Geburten in Hamburg ist im vergangenen Jahr erneut leicht gesunken. Insgesamt zählten die Kliniken und Geburtshäuser 22.208 Geburten, wie die Sozialbehörde am Mittwoch mitteilte. Das seien 919 Geburten weniger als 2022 und 2796 Geburten weniger als 2021. Der rückläufige Trend halte bereits seit 2019 an. Insgesamt lägen die Geburtenzahlen in Hamburg aber weiterhin auf einem hohen Niveau, erklärte die Behörde.

Bei den 22.208 Geburten im vergangenen Jahr kamen den Angaben zufolge 22.554 Kinder zur Welt. 2022 waren es 23.475 und im Jahr zuvor 25.499. Die meisten Kinder erblickten dabei in den großen Geburtskliniken der Stadt das Licht der Welt - 3210 in der Asklepios Klinik Altona, 3209 im Katholische Marienkrankenhaus und 3039 im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). In den Geburtshäusern seien 254 Kinder zur Welt gekommen, was einen Anteil von etwas mehr als einem Prozent an der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg ausmache.

