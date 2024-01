Unbewohntes Haus im Ortskern von Wilster abgebrannt

Wilster (dpa/lno). Ein unbewohntes Haus im Ortskern von Wilster (Kreis Steinburg) ist am Dienstagabend abgebrannt. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, Schäden an ebenfalls leerstehenden Nachbargebäuden in der eng bebauten Straße zu begrenzen. Bei den Löscharbeiten wurde das Haus komplett eingerissen. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

