Flugausfälle wegen Wintereinbruch: Auswirkungen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Aufgrund des erwarteten Wintereinbruchs in Teilen Deutschlands bietet die Lufthansa am Mittwoch nur sehr wenige Flüge an. Betroffen sind davon auch viele Verbindungen von und nach Hamburg: Bereits knapp 30 Abflüge und Ankünfte wurden am Hamburg Airport gestrichen, wie auf der Website des Flughafens zu lesen ist.

Das Flugangebot werde den Bedarf bei weitem nicht decken, hatte ein Sprecher der Lufthansa am Dienstag gesagt. Lufthansa bat die Kunden, sich vor der Anreise zum Flughafen online über den Status des jeweiligen Fluges zu informieren.

Vor allem für die Mitte und den Süden Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Eisregen und starken Schneefällen. In manchen Regionen sollen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen.

