Glatte Straßen und stürmischer Wind im Norden

Kiel (dpa/lno). Stürmisches Winterwetter und Glätte erwarten die Menschen in Schleswig-Holstein am Mittwoch. An der Nordseeküste ist morgens zeitweise mit Sturmböen zu rechnen, in Nordfriesland und auf Helgoland teilweise auch mit schweren Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch an der Ostseeküste und im nördlichen Binnenland soll es zunächst windig werden.

Im Laufe des Tages wird bei Temperaturen um ein Grad außerdem Schneefall erwartet, der von Nord nach Süd zieht. Der Neuschnee sowie überfrierende Nässe sorgen für glatte Straßen im Norden, warnt der Wetterdienst. Mehr Unfälle als sonst habe es aufgrund der Glätte in der Nacht zum Mittwoch jedoch nicht gegeben, berichteten Sprecher der Polizei-Leitstellen.

