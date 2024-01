Zwei Prostituierte überfallen: Prozess beginnt

Hamburg (dpa/lno). Wegen zwei Überfällen auf Prostituierte muss sich von Mittwoch (9.30 Uhr) an ein 26-Jähriger vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Neujahrsabend 2023 mit einer Prostituierten im Stadtteil Stellingen verabredet haben. Als sich beide über den Preis einig geworden seien und die Frau ihn aufforderte, sich auszuziehen, habe er sie unvermittelt aufs Bett geschubst und ihr eine Schusswaffe an den Kopf gehalten. Er soll mit mehr als 2000 Euro und einem defekten Handy geflüchtet sein.

Noch am selben Abend soll der Angeklagte eine zweite Prostituierte an der Langenhorner Chaussee überfallen haben. Nach dem Geschlechtsverkehr habe er sie mit einer Pistole bedroht, aufs Bett geschubst und 800 Euro an sich genommen. Die Anklage lautet auf schweren Raub in zwei Fällen. Der Beschuldigte war nach Angaben eines Gerichtssprechers Mitte November verhaftet worden.

