Bildung Bürgerschaft will neue Schulsenatorin bestätigen

Hamburg (dpa/lno). Nach dem überraschenden Rücktritt von Schulsenator Ties Rabe will die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch (ab 13.30 Uhr) über dessen Nachfolge entscheiden. Auf Vorschlag von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellt sich die bisherige stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ksenija Bekeris den Abgeordneten zur Wahl. Die Zustimmung gilt als sicher. Nach der Abstimmung soll die 45-jährige Berufsschullehrerin vor dem Abgeordneten ihren Amtseid leisten. Rabe hatte seinen Rücktritt am Montag überraschend mit sofortiger Wirkung verkündet und dafür gesundheitliche Gründe genannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg