Jugendliche überfallen Teenager und reißen Schuhe von Füßen

Hamburg (dpa/lno). In einer Hamburger Einkaufspassage haben Heranwachsende zwei Teenager überfallen, geschlagen und einem von ihnen die Schuhe entrissen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es am Samstagabend zunächst zwischen fünf Jugendlichen und den späteren Opfern einen Streit gegeben, wie die Polizei am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Jugendlichen wurden deshalb von Sicherheitsmitarbeitern des Einkaufszentrums verwiesen.

Wenig später aber hätten zwei Jugendliche aus der Fünfer-Gruppe die 15- und 18-Jährigen in eine dunkle Ecke gedrängt und sie dort geschlagen und beraubt. Dabei wurden dem 15-Jährigen die Schuhe von den Fußen gerissen. Aufmerksame Passanten stoppten schließlich die Räuber und der 15-Jährige bekam im Zuge dessen auch seine Schuhe zurück. Anschließend flüchtete die Fünfer-Gruppe unerkannt. Beide Opfer wurden leicht verletzt und erstatteten erst später Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am Samstagabend in der Altstadt beobachtet haben. Die beiden Täter sollen schwarz, etwa 15 und 18 Jahre alt sein und mit schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg