Klimareport: Jahrestemperatur 1,6 Grad höher als 1881

Flintbek (dpa/lno). Nach einem neuen Klimareport des schleswig-holsteinischen Landesamtes für Umwelt wird der Klimawandel im nördlichsten Bundesland vermehrt spürbar. Dies belege der Bericht, den Umweltstaatssekretär Joschka Knuth am Mittwoch in Flintbek überreicht bekam. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 habe sich die Temperatur in Schleswig-Holstein im Jahresmittel um 1,6 Grad erhöht, heißt es in dem gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erarbeiteten Report.

Die nun veröffentlichte Broschüre fasse die regionalen Veränderungen des Klimas und die damit verbundenen Auswirkungen auf das nördlichste Bundesland zusammen, hieß es vom Umweltministerium. „Die Aktualisierung des Klimareports ist eine wichtige Datengrundlage für die Arbeit der Landesregierung“, sagte Knuth. „Er gibt uns Hinweise für dringend notwendige Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen.“ Noch im Januar solle zudem ein Klimaschutzprogramm im Landtag verabschiedet werden.

