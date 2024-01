HSV-Zugang Okugawa: Wiedersehen mit Trainer Tim Walter

Hamburg (dpa/lno). Masaya Okugawa ist auch wegen Cheftrainer Tim Walter zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gewechselt. Das sagte der Offensivspieler am Dienstag in einer Medienrunde in Hamburg. „Sein Fußball ist für mich sehr überraschend und positiv. Ich habe die ganze Zeit gehofft, noch mal unter ihm spielen zu können“, zitierte das „Hamburger Abendblatt“ den Japaner. Okugawa hatte unter Walter bereits in der Saison 2018/19 bei Holstein Kiel gespielt.

Der 27-Jährige ist vom HSV für die Rückrunde vom Bundesligisten FC Augsburg ausgeliehen worden, um im Aufstiegskampf mitzuhelfen. Er war vor der Saison vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum FCA gekommen, spielte aber wegen eines Schlüsselbeinbruchs nur zweimal in der Bundesliga. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, habe gestern und heute aber schon sehr gut trainiert. Mit meiner alten Verletzung ist auch alles gut“, sagte er weiter. Ob Okugawa schon am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) zum Rückrunden-Auftakt bei Schalke 04 zum Einsatz kommt, ist noch offen.

