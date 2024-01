99-Jähriger stirbt nach Raubüberfall: Polizei sucht Zeugen

Sankt Peter-Ording (dpa/lno). In das Haus des 99-Jährigen in St. Peter-Ording, der vergangene Woche an den Folgen eines Raubüberfalles gestorben ist, ist in den vergangenen Wochen bereits mehrfach versucht worden, einzubrechen. Die Tat am 11. Januar könnte in Zusammenhang mit zwei versuchten Einbrüchen auf das Einfamilienhaus des Mannes und seiner 79 Jahre alten Frau Mitte Dezember und einem Einbruchdiebstahl Anfang Januar stehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Mordkommission sucht daher nach Zeugen und Hinweise auf Personen, die sich in den Abendstunden auch an Tagen vor dem Überfall zu zweit oder zu dritt in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben.

Vermutlich drei Täter hatten nach Angaben der Polizei am 11. Januar abends an der Haustür der Senioren geklingelt und waren gewaltsam eingedrungen. Der 99-Jährige starb an den Folgen des Angriffes noch am Tatort, seine Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Mordkommission ermitteln wegen Mordes tateinheitlich mit Raub mit Todesfolge.

