Rabe will im Ruhestand mit Modelleisenbahn spielen

Hamburg (dpa/lno). Ties Rabe würde sich nach seinem Rücktritt als Hamburger Schulsenator „am liebsten vier Wochen ins Bett legen und überhaupt nichts machen“. Nach fast 13 Jahren im Amt sei es „schon so, dass man ein bisschen müde ist“, sagte der 63-jährige SPD-Politiker am Dienstag im Rathaus bei seinem letzten Auftritt vor der Landespressekonferenz. „Ich trete ja nicht zurück, weil ich keine Lust mehr habe, sondern weil ich sehr erschöpft bin.“

Die lange Amtszeit sei „nicht ganz spurlos an ihm vorübergegangen“. „Meine Gesundheitsprobleme haben im letzten Jahr deutlich zugenommen. Ich war im letzten Jahr so oft krank wie in den zwölf Jahren zuvor“, sagte Rabe, ohne auf Details der Erkrankungen einzugehen. Der Abschied falle ihm schwer. „Aber es ist besser so, als sich mit schwierigen Krankheiten noch durchs Amt zu schleppen.“

Er habe „furchtbar viele Hobbys“ und müsse sich deshalb über mehr Freizeit keine Gedanken machen, sagte Rabe: „Ich habe vier Enkelkinder, spiele Klavier, spiele mit der Modelleisenbahn - das darf man heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen -, und fahre unvernünftigerweise mit dem Motorrad. Insofern glaube ich, dass ich viel zu tun habe.“ Vor allem aber freue er sich mit seiner Frau auf einen Urlaub - „erstmals länger als 14 Tage und erstmals nicht mit Anrufen aus der Schulbehörde (...) das wird alles nicht mehr sein, sondern dann gibt es mal richtig Urlaub“.

