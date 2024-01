Ex-Justizminister Claussen erleidet Herzinfarkt im Urlaub

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Ex-Justizminister Claus Christian Claussen hat Anfang des Jahres im Urlaub einen Herzinfarkt erlitten. „Das war natürlich ein Schrecken“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei in Braunlage erkältet gewesen. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub sei er zum Arzt gegangen. In der Folge seien ihm zwei Stents gesetzt worden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Von 2020 bis 2022 war der Jurist Claussen Justizminister im Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Seit der Landtagswahl 2022 ist Claussen Abgeordneter im Landtag in Kiel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg