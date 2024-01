Freyher wird neue Landespolizeidirektorin

Kiel (dpa/lno). Maren Freyher wird im Sommer neue Landespolizeidirektorin in Schleswig-Holstein. Sie soll zum 1. Juli die Nachfolge von Michael Wilksen antreten, teilte das Innenministerium am Dienstag mit.

„Maren Freyher bringt eine beeindruckende Bilanz in unterschiedlichen Laufbahnen und Verwendungen mit und wird nun die Verantwortung übernehmen, die Landespolizei in die Zukunft zu führen“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Das Kabinett hat der Personalie zugestimmt. Freyher ist derzeit Leiterin der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei.

Die Leitung des Landespolizeiamts habe eine herausragende Bedeutung für Organisation und Funktionsfähigkeit der Landespolizei, sagte Sütterlin-Waack. „Michael Wilksen hat die Landespolizei über Jahre hinweg geprägt. Er tritt Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand.“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die Personalie. Freyher habe den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt, sagte der GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger. Sie werde die erste Frau an der Spitze der Landespolizei sein. „Mit dieser neuen Funktion wird ihr eine riesige Verantwortung für mehr als 9600 Kolleginnen und Kollegen in der Landespolizei übertragen.“ Freyher habe die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin nach schwierigen Jahren in ruhigeres Fahrwasser gebracht.

