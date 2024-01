Hamburg baut Position als Stiftungshauptstadt 2023 aus

Hamburg (dpa/lno). Die Hansestadt Hamburg hat ihre Position als Stiftungshochburg in Deutschland im vergangenen Jahr ausgebaut. Insgesamt seien aktuell 1504 Stiftungen in Hamburg ansässig, teilte die Justizbehörde am Dienstag mit. „Kein anderes Bundesland hat so viele Stiftungen pro Einwohner, keine Stadt so viele Stiftungen.“

Die Stiftungen in Hamburg verfügen den Angaben zufolge gemeinsam über ein Vermögen von mehr als zwölf Milliarden Euro. Stiftungen haben in der Hansestadt eine lange Tradition: Die Älteste - das „Hospital zum Heiligen Geist“ - ist rund 800 Jahre alt.

Allein 2023 sind 20 neue Stiftungen anerkannt worden, 18 von ihnen sind gemeinnützig. Die neu anerkannten Stiftungen verfolgten vor allem Zwecke aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Wissenschaft und Forschung, Erziehung und Bildung, Umwelt- und Naturschutz, Kunst und Kultur, Denkmalschutz, Tierschutz sowie Religion und Weltanschauung.

Hamburg baut die Spitzenposition bei Stiftungen weiter aus“, sagte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). Ihre Behörde ist für die Anerkennung von Stiftungen zuständig. „Das zweite Jahr in Folge wurde so viel Vermögen gestiftet wie seit über zehn Jahren nicht mehr“, so die Senatorin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg