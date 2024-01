U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya bleibt beim HSV

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den von einigen Vereinen begehrten U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya langfristig an sich gebunden. Der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen entsprechenden Vertrag, teilte der Verein am Dienstag mit. Yalcinkaya gilt derzeit als größtes Talent der Hamburger und gehört bereits regelmäßig zum Profi-Kader von Trainer Tim Walter.

Im vergangenen Dezember gewann er mit der deutschen U17-Nationalmannschaft in Indonesien den WM-Titel. Bei dem Turnier erzielte Yalcinkaya zwei Tore in sechs Spielen und bereitete einen Treffer vor. Schon vor und während der WM zog er das Interesse von anderen Clubs auf sich.

„Der HSV ist für mich ein ganz besonderer Verein und mittlerweile einfach mein Zuhause geworden“, sagte er laut Mitteilung. Der gebürtige Hamburger war 2017 vom FC St. Pauli zum HSV gewechselt. „Ich habe dem Club vieles zu verdanken, weiß aber auch, welche Qualitäten ich auf den Platz bringen kann.“ Von daher sei es ein gutes Zusammenspiel. Er freue sich riesig, dass er auch in Zukunft das HSV-Trikot trage. „Ich werde weiterhin hart an mir arbeiten, um eines Tages vor den überragenden Fans im Volksparkstadion aufzulaufen“, gab er als persönliches Ziel aus.

Für den HSV spielte Yalcinkaya in dieser Saison bislang hauptsächlich in der U19-Bundesliga Nord/Nordost. In bislang zehn Spielen traf er fünf Mal. Im November saß Yalcinkaya beim 2:4 der Hamburger Zweitliga-Profis bei Holstein Kiel auf der Ersatzbank, kam aber nicht zum Einsatz.

