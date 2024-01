Investment-Dämpfer für Start-ups: 1Komma5Grad sticht hervor

Hamburg/Stuttgart (dpa/lno). Die Finanzierungskrise bei deutschen Start-ups hat sich 2023 auch in Hamburg verschärft - allerdings nicht so heftig, wie in Deutschlands Startup-Hochburg Berlin. Im vergangenen Jahr pumpten Investoren insgesamt 489 Millionen Euro an Risikokapital in junge Firmen in der Hansestadt, knapp 11 Prozent weniger als 2022. Das geht aus dem jüngsten Start-up-Barometer der Beratungsgesellschaft EY hervor. Die Zahl der Finanzierungsrunden reduzierte sich demnach auf 55, nach 72 ein Jahr zuvor.

Ein bedeutender Teil des in Hamburger Start-ups investierten Risikokapitals entfiel laut EY 2023 mit 215 Millionen Euro auf das junge Unternehmen 1Komma5Grad. Die Firma arbeitet an einer zentralen Plattform für Deutschland, die Kunden einen leichten Zugang zu besseren, günstigeren Installations- und Service-Leistungen für Klimatechnologien ermöglicht. Damit liegt 1Komma5Grad zusammen mit dem Berliner Solarenergie-Start-up Enpal bundesweit auf Platz zwei der Top-Finanzierungen.

Im Bundesländervergleich bleibt Berlin mit gut 39 (Vorjahr: 50) Prozent der bundesweit investierten Summe an der Spitze; mit fast 2,4 Milliarden Euro erhalten sie EY zufolge allerdings weniger als halb so viel wie 2022. Hamburg liegt mit einem Anteil von gut 8 Prozent hinter Bayern und Baden-Württemberg auf Platz vier.

Junge Tech-Unternehmen sind auf finanziellen Rückenwind von Investoren angewiesen, da sie anfangs keine Gewinne schreiben. Bundesweit ging die investierte Risikokapitalsumme um 39 Prozent auf 6 Milliarden Euro zurück. Es war bereits das zweite Jahr mit einem kräftigen Rückgang in Folge. EY-Partner Thomas Prüver verwies auf das widrige Umfeld mit hoher Inflation, gestiegenen Zinsen, schwacher Konjunktur und Unsicherheit wegen Kriegen.

