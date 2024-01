DGB-Gewerkschaften präsentieren Kampagne gegen Tarifflucht

Tanja Chawla, Vorsitzende des DGB Hamburg, spricht auf der Auftaktkundgebung am Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof zu den Teilnehmern.

Hamburg (dpa/lno). Die Spitzen von Hamburgs DGB-Gewerkschaften blicken am Dienstag (11.00 Uhr) auf die in diesem Jahr anstehenden Tarifauseinandersetzungen. Außerdem wollen sie nach eigenen Angaben die Kampagne „Eintreten für die Tarifwende“ vorstellen. Dabei geht es darum, der Tarifflucht von Unternehmen zu begegnen. Nach DGB-Angaben sind in Hamburg nur noch 46 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden. Die bis November umzusetzende EU-Mindestlohnrichtlinie sieht dagegen vor, dass in allen EU-Mitgliedsländern eine Tarifbindung von 80 Prozent besteht. Darüber hinaus wollen die Gewerkschaften in diesem Jahr ein wirksames Tariftreuegesetz erreichen, wonach öffentliche Fördergelder und Aufträge nur noch an Unternehmen gehen sollen, die Tarifverträge anwenden.

Zu der Veranstaltung werden Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla, die Erste Bevollmächtigte und Geschäftsführerin der IG Metall Region Hamburg, Ina Morgenroth, sowie Hamburgs Verdi-Chefin Sandra Goldschmidt erwartet. Ebenfalls ihre Spitzen schicken wollen die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg