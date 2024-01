Experten finden Fliegerbombe im Gewerbepark Eggebek

Eggebek (dpa/lno). In einem Gewerbepark in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Den Blindgänger sollen Experten des Kampfmittelräumdienstes am Mittwoch entschärfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Angaben zur Größe der in etwa zwei Meter Tiefe gefundenen Weltkriegsbombe konnte die Polizei nicht machen. Für die Entschärfung müssen Betroffene in einem Radius von einem Kilometer ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung soll um 9.00 Uhr beginnen. Eine Schule dient für die Zeit der Arbeiten als Notunterkunft. Die Polizei bittet, den Bereich am Mittwoch weiträumig zu meiden.

