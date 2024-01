2. Bundesliga HSV-Talent Zumberi an Schweizer Club ausgeliehen

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV leiht den Abwehrspieler Valon Zumberi bis zum Ende dieser Saison an den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen aus. Zuvor hatte der HSV den Vertrag mit seinem 21 Jahre alten Eigengewächs bis 2025 verlängert. Das gaben die Hamburger am Montag bekannt. Zumberi wurde in Hamburg geboren und ist Kapitän der kosovarischen U21-Nationalmannschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg