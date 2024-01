Jugendliche werfen Steine auf fahrenden Zug bei Rendsburg

Rendsburg (dpa/lno). Jugendliche haben in Rendsburg Steine auf einen in Richtung Husum fahrenden Zug geworfen. Der Lokführer bemerkte die Jugendlichen während seiner Fahrt am Sonntag und informierte die Bundespolizei, wie diese am Montag mitteilte. Einer der Steine habe eine Doppelglas-Scheibe an der Zugseite durchschlagen.

Ein paar Stunden zuvor legten Unbekannte außerdem einen großen Stein von einer Gedenkstätte nahe der Gleise auf einen Bahnübergang. Ein heranfahrender Zug habe den Stein zersprengt. Die Bundespolizei vermutet, dass beide Ereignisse zusammenhängen, sie sucht nun nach Zeugen.

