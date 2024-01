Bundesbildungsministerin bedauert Rücktritt von Schulsenator

Berlin (dpa/lno). Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat den Rücktritt von Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) bedauert. „Es ist sein Verdienst, das Schulsystem in Hamburg vorangebracht und für viele zum Vorbild gemacht zu haben“, erklärte sie am Montag in Berlin. „Ich danke ihm für die gute Zusammenarbeit und wünsche alles erdenklich Gute!“

Rabe hatte zuvor nach rund 13 Jahren im Amt überraschend und mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt aus gesundheitliche Gründen erklärt. Er war Deutschlands dienstältester Kultusminister - im Stadtstaat Hamburg Schulsenator genannt. Seine Nachfolgerin auf dem Chefposten der Schulbehörde soll die bisherige stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Ksenija Bekeris, werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg