Schleswig-Holstein stellt Leitfaden gegen Antisemitismus vor

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holstein will die Verfolgung antisemitischer Straftaten verschärfen: dafür haben die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt (LKA) einen Leitfaden für Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften entwickelt. Der Leitfaden leiste einen wichtigen Beitrag zur konsequenten Bekämpfung antisemitischer Übergriffe und diene als praxisnahe Handlungsempfehlung, sagte Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Montag in Kiel.

„Mir ist es wichtig zu betonen, dass es natürlich zuvorderst darum geht, dass Menschen gar nicht erst zur Zielscheibe antisemitischer Gewalt werden“, so die Justizministerin weiter. Eine zweite zentrale Aufgabe ist somit laut von der Decken die Unterstützung und Beratung von Opfern nach einer antisemitischen Straftat.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte: „Wir verurteilen es aufs Schärfste, wenn Demonstrantinnen und Demonstranten die Meinungs- und Versammlungsfreiheit missbrauchen und auch in Deutschland dabei ungehemmt israelfeindliche, antisemitische und gewaltverherrlichende Parolen rufen und zur Vernichtung Israels und aller Jüdinnen und Juden aufrufen.“ Hass, Gewalt und Hetze gegen Jüdinnen und Juden dürften keine Verbreitung finden.

