Schwerverletzte bei Glätteunfall: Fahrer in Lebensgefahr

Quickborn (dpa/lno). Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Quickborn sind am Montagmorgen zwei Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Autobahn musste in Richtung Norden für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer gegen 5.00 Uhr morgens auf der spiegelglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war seitlich gegen einen Lastwagen geprallt. Der Fahrer und ein Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach Polizeiangaben schwebt der Autofahrer in akuter Lebensgefahr. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die A7 in Fahrtrichtung Norden für mehrere Stunden vollgesperrt werden.

