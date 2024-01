Jansen über Zukunft als HSV-Präsident: „Noch total offen“

Hamburg (dpa/lno). HSV-Präsident Marcell Jansen hat nach der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten eine erneute Kandidatur um das Präsidentenamt offen gelassen. „Ich habe mir, Stand heute, noch keine Gedanken gemacht, wie meine Rolle im nächsten Jahr ist“, sagte Jansen am Sonntagabend. „Dann muss ich inhaltlich gut überlegen, welche Themen bei mir Priorität gerade haben, aber auch, was für den HSV gerade gut ist und was der gerade für Reibungspunkte und Inhalte braucht. Das ist noch total offen.“

Wichtig bei der Entscheidungsfindung sei auch seine Familie, sagte Jansen. Der HSV-Boss ist alles andere als unumstritten. Vor etwa einem Jahr hatte der Präsident nach massiver Kritik an ihm einen Abwahlantrag überstehen müssen. Die Amtszeit des 38-Jährigen läuft noch bis Februar 2025.

