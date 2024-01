Japans Außenministerin trifft Tschentscher im Rathaus

Yoko Kamikawa, Außenministerin von Japan, schreibt neben Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, in das Goldene Buch der Stadt Hamburg.

Hamburg. Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa hat bei einem Treffen mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) angekündigt, dass Japan die Beziehungen zur Hansestadt weiter ausbauen will. Das teilte das Japanische Generalkonsulat nach der Begegnung im Hamburger Rathaus am Sonntagabend mit. Hamburg hat beispielsweise eine Städtepartnerschaft mit Osaka, außerdem arbeiten Kobe, Fukushima und Osaka mit der Hansestadt im Bereich erneuerbarer Energien und Life Science zusammen. Kamikawa erklärte, die japanische Regierung werde diese Initiativen von nun an unterstützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg