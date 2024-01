Hansa Rostock mit Remis im Test gegen Lübeck

Ein Fußball liegt am Elfmeterpunkt im matschigen Rasen.

Rostock. Der FC Hansa Rostock hat bei seiner Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga einen Sieg verpasst. Im Testspiel gegen den Drittligisten VfB Lübeck kam das Team von Trainer Mersad Selimbegovic am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

In der ausgeglichenen Partie gingen die Mecklenburger im Ostseestadion früh in Führung (1. Minute). Eine Hereingabe von Offensivspieler Svante Ingelsson wurde von VfB-Verteidiger Jannik Löhden ins eigene Tor gelenkt. Cyrill Akono (7.) glich kurz darauf für die Gäste-Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg aus.

Rostock startet am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in die neue Pflichtspielsaison, Drittliga-Abstiegskandidat Lübeck muss am selben Tag (14.00 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten Waldhof Mannheim antreten.

