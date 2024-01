Kieler Hauptbahnhof wegen verdächtigen Koffers gesperrt

Kiel. Der Hauptbahnhof Kiel ist am Sonntagabend wegen eines verdächtigen Koffers in einem Zug gesperrt worden. Der Koffer sei unter einem Tisch in einer Vierersitzgruppe in einem aus Lübeck kommenden Zug entdeckt worden, teilte die Bundespolizei mit. Ein Besitzer habe nicht gefunden werden können, deshalb sei der Bahnhof um kurz nach 18.00 Uhr geräumt und gesperrt worden. Züge hätten Einfahrverbot, hieß es weiter. Die Sperrung sollte andauern, bis geklärt werden kann, ob von dem Inhalt des Koffers eine Gefahr ausgeht.

