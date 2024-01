„Die drei ???“-Regisseurin: Neuer Fall mit Stimme von Grobi

Hamburg. Die Regisseurin der Hörspielreihe „Die drei ???“, Heikedine Körting, plant, eine der bekanntesten Stimmen aus dem deutschen Kinderfernsehen zurück in die Serie zu holen. Karl-Ulrich Meves, der früher in der „Sesamstraße“ den Grobi sprach, sei mit ihr im Gespräch, bestätigte Körting (78) der Deutschen Presse-Agentur. „Genau so ist es. Uli Meves ist glücklicherweise wieder nach Hamburg gezogen und wir haben neulich Kontakt aufgenommen“. Er habe ihr gesagt, er sei zwar Mitte 90, aber „noch proper und toll“ und habe Spaß.

Man wolle dieser Tage „gucken, was wir Schönes aufnehmen wollen miteinander“, sagte Körting. „Er wird auf jeden Fall in der nächstmöglichen „Fragezeichen“-Folge besetzt, wo eine passende Rolle für ihn dabei ist. Ja, er freut sich drauf und ich freue mich auch unglaublich.“ Hörer der ganz frühen Folgen von „Die drei ???“ kennen Meves aus sehr ikonischen Rollen, etwa als der Artist „Der Einzigartige Gabbo“ in „Die schwarze Katze“ oder als Horace „Beefy“ Tremayne in „Der magische Kreis“. Die Auftritte von ihm in der Serie endeten um 1980, als er von Hamburg nach Berlin umzog. „Früher war das Reisen hierher schon ein bisschen beschwerlicher“, so Körting.

Meves war erst kürzlich in dem erfolgreichen „Die drei ???“-Podcast „Haschimitenfürst - Der Bobcast“ zu Gast gewesen. In diesem Kontext waren neue Gespräche mit dem Hörspiellabel Europa in Gang gekommen.

