Mann stürzt von Restaurantdach und wird schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno). Ein Mann ist vom Dach eines Restaurants in Hamburg etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte sich der 50-Jährige schwer am Kopf und musste zunächst reanimiert werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Nach ersten Informationen hatten Passanten den Mann gegen Mitternacht von dem Dach im Stadtteil Barmbek-Süd fallen sehen. Eine Fremdeinwirkung soll es den Angaben zufolge nicht gegeben haben. Der 50-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg