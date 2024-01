HSV-Mitgliederversammlung: Viele Themen, wenig Interesse?

Das HSV-Logo an der Hausfassade des Hauptgebäudes.

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Hamburger SV lädt für Sonntag (11.00 Uhr) zu seiner ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Dass es diesmal im Congress Center Hamburg ähnlich spannend zugeht wie im vergangenen Jahr, ist nicht zu erwarten. Vor zwölf Monaten hatte HSV-Präsident Marcell Jansen nach massiver Kritik an ihn einen Abwahlantrag überstehen müssen.

Am Sonntag muss der 38 Jahre alte ehemalige Fußball-Nationalspieler aller Voraussicht nach nicht gegen seine Absetzung kämpfen. Zumindest taucht kein entsprechender Antrag unter den 20 Punkten der Tagesordnung auf. Dennoch ist Jansen weiter umstritten.

Unter anderem Hamburger Medien wie das „Hamburger Abendblatt“, die „Bild“ oder die „Hamburger Morgenpost“ berichteten in der Vergangenheit oft vom Unmut der Gremien im Verein und in der Fußball-AG über die Alleingänge Jansens. Auch das Verhältnis zu seinen Stellvertretern Michael Papenfuß und Ex-Fußball-Profi Bernd Wehmeyer soll nicht ungetrübt sein. Jansen ist seit fünf Jahren an der Spitze des Traditionsclubs, seine Amtszeit läuft noch ein Jahr.

Bei der Versammlung wird auch wieder über die Umwandlung der Fußball AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA diskutiert, eine im deutschen Profi-Fußball weitverbreitete Rechtsform. Der Vorteil liegt darin, dass mehr Anteile verkauft werden können und der Verein dennoch die alleinige Kontrolle behält. Eine Abstimmung darüber steht noch nicht an.

Neben den Wahlen des Ehrenrates und der Rechnungsprüfenden steht auch ein Antrag des Präsidiums zur Übernahme der q.beyond Arena am Hellgrundweg gesprochen werden. In der Arena, welche die Alexander-Otto-Sportstiftung vermietet, befindet sich neben einer Eisfläche und einer Ballsporthalle im Funktionstrakt auch die Geschäftsstelle des HSV Handball und ein Teil der Geschäftsstelle des HSV e.V.

Neben der Übertragung der Arena und des Erbbaurechts soll die Arena in eine rollstuhlgerechte Dreifeldsporthalle als Trainingsanlage umgebaut werden. So sollen dort künftig diverse Sport-, Integrations- und Inklusionssportangebote möglich sein. Der geplante Kostenrahmen liegt aktuell bei 2,3 Millionen Euro brutto.

Ob die Themen viele Menschen des seit Kurzem zum 10.000-Mitglieder-Vereins aufgestiegenen HSV ins CCH locken, ist offen. Erwartet werden gerade einmal etwa 500 Interessierte.

