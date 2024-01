17-Jährige mutmaßlich von Ex-Freund getötet

Wilster. Eine 17-Jährige ist in Wilster (Kreis Steinburg) mutmaßlich von ihrem Ex-Freund getötet worden. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige habe sich danach in der Nacht zum Samstag das Leben genommen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Hintergründe der Tat vermuten die Beamten im persönlichen Bereich. Die Ermittlungen übernahmen die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Itzehoe. Weitere Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg