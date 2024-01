Spoorendonk will mit Enkeln dänischen Thronwechsel erleben

Kopenhagen/Flensburg. Für Schleswig-Holsteins frühere Justizministerin Anke Spoorendonk (SSW) wird Sonntag erneut ein historischer Tag. Sie wolle gemeinsam mit ihren in Kopenhagen studierenden Enkelkindern beim Thronwechsel in der dänischen Hauptstadt dabei sein, sagte Spoorendonk (76) der Deutschen Presse-Agentur. „Wie alle anderen werden wir uns das dann anschauen, vielleicht auch mit Hurra rufen oder applaudieren.“

Spoorendonk war bereits 1972 in Kopenhagen bei der Proklamation von Königin Margrethe II. dabei. Sie habe damals in Kopenhagen studiert und sei gemeinsam mit ihrem Mann hingegangen, sagte Spoorendonk. Auch der kleine Sohn sei dabei gewesen. Für die scheidende Königin findet die zur dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein gehörende Spoorendonk lobende Worte: „Sie hat es großartig gemacht. Ich habe ja Gelegenheit gehabt, auch mehrfach mit ihr zu sprechen.“

Kronprinz Frederik habe sie ebenfalls getroffen, sagte Spoorendonk. „Er ist wirklich sehr, sehr volksnah und wird auch, denke ich mal, ein bisschen andere Schwerpunkte legen als seine Mutter.“ Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary seien tolle Vertreter für die dänische Monarchie.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert auf dem Thron übergibt Königin Margrethe II. am Sonntag in Kopenhagen das Zepter an ihren Sohn Kronprinz Frederik. Der Kronprinz wird dann das Amt an der Spitze des dänischen Königreiches als König Frederik X. übernehmen. Der Thronwechsel in Dänemark wird auch von der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein mit Veranstaltungen begleitet.

