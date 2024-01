Neue Elbquerungen lassen auf sich warten

Der Verkehr staut sich am Morgen im Hamburger Stadtteil Veddel auf den Elbbrücken.

Hamburg. Erneuerte und zusätzliche Elbquerungen stehen seit vielen Jahren auf der Wunschliste von Politik, Wirtschaft und Reisenden. Doch lassen die Bauwerke auf sich warten. Staus und Umwege sind an der Tagesordnung. Die Elbe war und ist ein Hindernis auf dem Weg durch Hamburg, zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg-Vorpommern.

Auto- und Bahnfahrer müssen sich in den kommenden Jahren auf Behinderungen einstellen, wenn in Hamburg die Elbbrücken erneuert werden. Entlastung für das Nadelöhr Hamburg könnte die Autobahn 20 bringen. Doch diese endet seit langem bei Bad Segeberg. Wann es bis Glückstadt auf der nördlichen Elbseite und ab Wischhafen in Niedersachsen weitergeht, ist noch unklar.

