James Arthur mit Orchester in der Elbphilharmonie

Hamburg (dpa/lno). Mit Gitarre, Klavier und Streichern für den guten Zweck: Der britische Singer-Songwriter James Arthur (35) hat seine Songs in der Hamburger Elbphilharmonie erstmals mit Orchesterbegleitung auf die Bühne gebracht. Im Rahmen der Benefiz-Aktion „Channel Aid“ spielte Arthur am Freitagabend gemeinsam mit dem Lufthansa Orchester unter Leitung von Steven Lloyd-Gonzalez.

Neben Hits wie „Say You Won't Let Go“ und „Train Wreck“ performte Arthur auch Songs seines fünften Albums „Bitter Sweet Love“, das am 26. Januar erscheint. Mit dem gleichnamigen Titel-Track, der am Freitag erst frisch erschienen war, eröffnete er etwa die Show. Auch bisher unveröffentlichte Lieder bekamen die Fans in der ausverkauften Elbphilharmonie zu hören.

Auf seine Bühnenpremiere gemeinsam mit einem Orchester hatte sich Arthur nach eigenen Worten sehr gefreut. „Das ist etwas, das ich schon immer mal tun wollte“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber auch nervenaufreibend. „Es ist eine ganz andere Show als alles, was ich vorher gemacht habe. Ich spüre also den Druck, abzuliefern. Das ist ein Treffen zweier Welten“, sagte er.

Klassische Musik schätze er sehr. „Viele Leute sagen mir, dass meine Songs sehr filmisch, sehr dramatisch sind. Wann immer wir Streicher zu meinen Songs hinzufügen, entsteht dieses herzzerreißende, filmische Gefühl“, so Arthur. Dieses Konzert sei nun die erste Chance für ihn, solche Arrangements auch einmal live zu spielen.

Das Benefizkonzert wurde aus der Elbphilharmonie live auf der Videoplattform YouTube übertragen. Die durch Klicks generierten Werbeerlöse spendet der Charity-Kanal an soziale Projekte für Kinder und Menschen mit Behinderung.

Vor Arthur traten zudem die niederländische Sängerin Davina Michelle und der spanische Musiker Leroy Sanchez auf.

Die Live-Konzerte für den guten Zweck, die vom Lautsprecherhersteller JBL präsentiert werden, finden seit 2018 in der Elbphilharmonie statt. Haupt-Acts waren bisher Rita Ora, Bastille, Cro und Wincent Weiss. Im Vorprogramm treten üblicherweise bekannte YouTube-Performer auf, die auf der Videoplattform bereits Aufmerksamkeit für ihre Musik erhalten haben.

