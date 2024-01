Bahnverkehr im Norden soll am Samstag wieder normal laufen

Hamburg/Berlin (dpa/lno). Reisende und Pendler im Norden können bald wieder aufatmen - zumindest vorerst. Nach dem geplanten Ende des dreitägigen GDL-Streiks bei der Bahn sollen Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr am Samstag wieder weitgehend normal fahren. Der seit Streikbeginn am Mittwoch geltende Notfahrplan soll laut Bahn über das Streikende hinaus am Freitagabend fortgesetzt werden. Das Unternehmen bereite sich darauf vor, mit Betriebsbeginn am Samstagmorgen das übliche Angebot zu fahren. Auch dann könne es aber zu einzelnen Abweichungen kommen.

In Hamburg ist neben dem Bahnverkehr auch die S-Bahn betroffen. Bei der S-Bahn sollen die Züge am Freitag weiterhin auf den Linien S1, S2 und S3 alle 20 Minuten fahren, die S5 zwischen Neugraben und Stade im Stundentakt. Für Samstag zeigt das Online-Portal des Hamburger Verkehrsverbundes wieder die üblichen Taktzeiten an.

Nach Ende des Streiks am Freitagabend will die Lokführergewerkschaft GDL den Arbeitgebern „ein Stück weit“ Zeit lassen. „Wenn nichts passiert, dann ist der nächste Arbeitskampf unvermeidlich“, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Freitagmittag in Magdeburg an.

Es ist der dritte und bisher längste Streik der Lokführergewerkschaft GDL im laufenden Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft hatte den Arbeitskampf im Personenverkehr am Mittwochmorgen begonnen. Im Güterverkehr wird seit Dienstagabend gestreikt. Die Gewerkschaft will mit dem Arbeitskampf den Druck auf die Bahn erhöhen, um unter anderem eine Arbeitszeitverringerung für Schichtarbeiter bei vollem Lohn zu erreichen. Die Bahn lehnt das ab. Zudem fordert die GDL Lohnerhöhungen.

