Polizei sucht Zeugen von der Habeck-Fähre

Ockholm/Schlüttsiel (dpa/lno). Nach der eskalierten Demonstration gegen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Fähranleger im nordfriesischen Schlüttsiel bittet die Polizei um Hinweise von Passagieren der Fähre. Die Ermittler baten am Freitag darum, dass sich die Fahrgäste melden, die das Schiff nach dem Anlegen am 4. Januar zu Fuß verlassen konnten.

An Bord der Fähre befand sich Habeck nach einem privaten Besuch auf Hallig Hooge. Am Fähranleger versammelten sich nach Polizeiangaben 250 bis 300 Bauern und weitere Demonstranten. Ihnen standen nur wenige Polizisten gegenüber. Fahrzeuge wurden am Verlassen der Fähre gehindert. Eine Gruppe Demonstranten durchbrach die Polizeikette und erstürmte die Rampe des Anlegers. Aus Sicherheitsgründen legte das Schiff wieder ab und fuhr zurück nach Hooge. Habeck konnte erst mehrere Stunden später in der Nacht in Schlüttsiel an Land gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg