Wenige Unfälle trotz Glätte im Norden

Hamburg (dpa/lno). Vorsichtiges Fahrverhalten hat sich in Schleswig-Holstein und Hamburg ausgezahlt: Trotz sehr glatter Straßen gab es von Donnerstagabend bis Freitagmorgen im Norden keine größeren Unfälle, wie die Leitstellen der Polizei mitteilten. Allein im Bereich Lübeck gab es nach Angaben eines Sprechers vereinzelt kleine Unfälle ohne Verletzte. In Kiel ereignete sich am frühen Morgen ein einziger Glätteunfall - auch hier sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Überfrierende Nässe hatte bereits in den vergangenen Tagen für glatte Fahrbahnen und Gehwege im Norden gesorgt. Für Freitag sowie die Nacht zum Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut mit Glättegefahr. Samstag dürfte das Eis endlich tauen - dann soll der Gefrierpunkt selbst nachts nicht mehr unterschritten werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg