Veranstaltungen zum Thronwechsel bei dänischer Minderheit

Flensburg (dpa/lno). Der Thronwechsel in Dänemark am Sonntag wird von der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein mit Veranstaltungen begleitet. Es werde in allen größeren Versammlungshäusern Veranstaltungen geben, sagte ein Sprecher des Sydslesvigsk Forening (SSF/Südschleswigsche Verein). Der SSF ist die zentrale Organisation der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. So sind beispielsweise in Flensburg, Schleswig, Husum und Eckernförde Live-Übertragungen der Zeremonie aus Kopenhagen geplant. Dazu gebe es traditionellen Kuchen und Getränke.

Einige Kirchen der dänischen Minderheit feiern Gottesdienste, zum Teil werde auch hier die Übertragung des Thronwechsels gezeigt. Einige Schulen und Kindergärten organisieren den Angaben zufolge ebenfalls Aktionen, allerdings nicht am Sonntag direkt. Das dänische Altenheim in Flensburg plant nach Angaben des SSF-Sprechers ebenfalls eine Veranstaltung. Es hat eine besondere Verbindung zu der Monarchin: Es war die erste Station, die Margrethe II. bei ihrem Besuch in Schleswig-Holstein 2019 besucht hatte. Bereits rund eine halbe Stunde nach der Ankunft der königlichen Jacht im Hafen von Flensburg kamen Margrethe und ihr Tross in der Einrichtung an.

Am frühen Sonntagnachmittag werden sich die abdankende Königin Margrethe II. und ihr Sohn Kronprinz Frederik in Kopenhagen auf den Weg von Schloss Amalienborg nach Schloss Christiansborg machen - die Monarchin um 13.37 Uhr per Kutsche, der künftige Monarch mitsamt seiner Frau Kronprinzessin Mary und seinem ältesten Sohn Prinz Christian bereits zwei Minuten vorher per Auto. Auf einem Treffen mit der Regierung wird die Königin dann eine Erklärung zu ihrer Abdankung unterzeichnen - in diesem Augenblick wird der Thronwechsel vollzogen. Kronprinz Frederik wird dann das Amt an der Spitze des dänischen Königreiches als König Frederik X. übernehmen.

Margrethe hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend angekündigt, nach 52 Jahren auf dem Thron abdanken zu wollen.

