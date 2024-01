Hochschulbau: Dressel und Fegebank stellen weiteren Weg vor

Hamburg (dpa/lno). Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) stellen heute (12.30 Uhr) eine Bestandsanalyse der rund 230 Hamburger Hochschulgebäude vor. Gleichzeitig wollen sie dabei erste Schlussfolgerungen ziehen und einen Ausblick auf anstehende Schritte geben. Den Angaben zufolge hat Hamburg in den vergangenen knapp zehn Jahren Investitionen in Milliardenhöhe in den Bau und die Sanierung von Hochschulgebäuden getätigt.

Zuletzt war zum Wintersemester der sanierte Philosophenturm auf dem Campus Von-Melle-Park wieder eröffnet worden. Die Kosten beliefen sich auf bis zu 120 Millionen Euro. Ursprünglich geplant waren 85 Millionen Euro. Beim Bau des „Hauses der Erde“, dem künftigen Sitz der Klima- und Erdsystemforschung der Universität Hamburg, ist dagegen weiter kein Ende abzusehen. Das Gebäude sollte ursprünglich schon 2019 fertiggestellt sein. Die Kosten stiegen derweil von ursprünglich geplanten 120 Millionen Euro auf nun bis zu 425 Millionen Euro.

