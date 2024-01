Die Blüte einer Hanfpflanze in einer Hand.

Drogenkriminalität Handel mit kiloweise Marihuana: Vier Verdächtige in U-Haft

Hamburg. Vier Beschuldigte sollen mit einer großer Menge Marihuana gehandelt haben und sitzen in Untersuchungshaft. Die Tatverdächtigen im Alter von 26 bis 29 Jahren wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Amtsrichter erließ Haftbefehl gegen drei Tatverdächtige, gegen einen 33-Jährigen bestand demnach bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts. Auch er kam in U-Haft.

Am Mittwoch durchsuchten die Beamten insgesamt neun Wohnungen in Hamburg und eine im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei wurden rund zehn Kilogramm Marihuana, knapp 3,5 Kilo Haschisch, mehr als 3500 Ecstasy-Tabletten und mehr als 21.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie eine scharfe Schusswaffe und mehrere Hieb- und Stichwaffen sichergestellt.

