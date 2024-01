HSV spielt 2:2 gegen FC Zürich

Cádiz (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat auch das letzte Testspiel in seinem Trainingslager in Spanien mit einem Unentschieden beendet. Gegen den FC Zürich aus der Schweiz gab es für die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Donnerstag ein 2:2 (1:1).

Die Tore für die Hanseaten erzielten Jonas Meffert (16. Minute) und Robert Glatzel (73.). Für den Tabellendritten aus der Alpenrepublik glichen Jonathan Okita (31.) und Nils Reichmuth (86.) aus. Zuvor hatte sich der HSV in einem ersten Test ebenfalls 2:2 vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven getrennt.

In der zweiten Hälfte kam HSV-Mittelfeldspieler Ludovit Reis erstmals nach seiner Schulter-Operation Ende Oktober wieder zum Einsatz. Vor dem Anpfiff hatten die beiden Mannschaften eine Schweigeminute für den verstorbenen Franz Beckenbauer eingelegt. Am ersten Spieltag der Rückrunde tritt der Zweitliga-Dritte am 20. Januar (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Schalke 04 an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg