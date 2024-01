Mutmaßlicher Drogenhändler in Kiel verhaftet

Kiel (dpa/lno) -. Mit einer Razzia sind Polizisten in Kiel gegen mutmaßliche Drogendealer vorgegangen. Rund 50 Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch fünf Wohnungen in den Stadtteilen Gaarden, Mettenhof und Friedrichsort, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Gegen einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen erließ das Kieler Amtsgericht Haftbefehl. Außerdem wird gegen vier weitere Tatverdächtige ermittelt.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen fanden Beamte insgesamt 350 Gramm Marihuana, 100 Gramm Kokain, eine fünfstellige Summe Bargeld sowie mehrere Handys. Außerdem ein Messer, Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe.

